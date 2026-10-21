Attimi di tensione ieri allo stadio Olimpico. Nel corso del secondo tempo alcuni tifosi dello Slovan Bratislava insieme ad ultras polacchi hanno sfondato il cordone di sicurezza e si sono avvicinati verso i romanisti presenti in Curva Nord. Necessario l'intervento della Polizia che ha portato a scontri all'interno del settore ospiti. Di seguito il comunicato della Questura di Roma: "Poco dopo l’inizio del secondo tempo del match, all’interno del settore ospiti, si sono registrati, tuttavia, momenti di tensione generati dalla componente della tifoseria polacca, che, superando il cordone di stewards preposto a tutela della linea di confine rispetto ai separatori che delimitano il contiguo settore destinato, invece, alla tifoseria locale, ha dato avvio al lancio di oggetti nella direzione di quest’ultima. Al fine di ripristinare l’ordine all’interno dell’impianto sportivo, è stato necessario intervenire con l’impiego di contingenti della Forza pubblica, che, dopo circa 20 minuti, hanno ripristinato le condizioni di vivibilità del settore ospiti. All’esito dei fatti occorsi, nelle ore successive, le attività di indagine avviate immediatamente dalla Digos hanno consentito di rintracciare ed arrestare per reati cosiddetti “da stadio” due supporters, rispettivamente l’uno di nazionalità slovacca e l’altro di nazionalità polacca. A carico dei due tifosi arrestati scatterà nelle prossime ore il DASPO del Questore di Roma, mentre sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi a cura della Digos capitolina per risalire all’identità di ulteriori soggetti riconducibili alla tifoseria ospite resisi protagonisti degli episodi di intemperanza registratisi all’interno del settore ospiti".