Scontri al derby, stop alle trasferte per i tifosi della Roma. Totti vota Ancelotti

I tafferugli di domenica hanno conseguenze pesanti per le tifoserie di Roma e Lazio nelle decisioni del Viminale. Solet piace, duello col Napoli. L'ex capitano vorrebbe un tecnico carismatico o De Zerbi, poi stravede per Nico Paz

Redazione 15 aprile 2025 (modifica il 15 aprile 2025 | 21:05)

EFFETTO DERBY — Stop, a tempo indeterminato, ai derby in notturna allo Stadio Olimpico. E sanzioni molto severe per le due tifoserie di Lazio e Roma. Quanto accaduto nella Capitale domenica pomeriggio ha segnato il prima e il dopo. E il Viminale, da cui era arrivata già la ferma condanna per i disordini di piazza che si sono conclusi con il ferimento di 24 agenti e due quartieri presi in ostaggio, è pronto a intervenire. I tifosi della Roma, così come quelli della Lazio, non potranno più seguire la squadra in trasferta in questa stagione. Il Viminale ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi di entrambe le squadre per le prossime tre partite in calendario. Il Giudice Sportivo rimanda alla Procura Federale e intanto multa la Roma per il lancio dei fumogeni dei propri tifosi. La partita invece in più di un'occasione si è accesa a livello emotivo. Ad esempio nel primo tempo Romagnoli accentua una spallata di Dovbyk e all'arbitro, da terra, dice: "ma non vedi che mi viene addosso?" Lorenzo Pellegrini vede e dice due parole nel dialetto comune all'avversario: "Nun fa er pajaccio". "Ma vedi d'annatene va", gli risponde il numero 13 biancoceleste. E poi anche in panchina Ranieri si fa sentire sfogandosi con un suo collaboratore. Poi iniziano a spingersi Soulé e Rovella, in particolare il laziale lo schernisce mettendosi il pollice in bocca. E interviene Sozza. Intanto sono arrivate le parole di Claudio Lotito:Abbiamo dominato, loro hanno fatto un tiro in porta. Non è stato premiato lo sforzo”.

RIFLESSIONI E NUOVI INIZI — Di sicuro se la Roma oggi è ancora in corsa per un posto nelle coppe è soprattutto merito di Svilar. I discorsi per il rinnovo, con aumento, sono in piedi da tempo ma non hanno ancora portato alla fumata bianca. La Roma dovrà alzare la posta in palio e andare oltre i 2 milioni ma Svilar andava blindato a fine giugno dello scorso anno, forse anche prima. Ad ogni parata l'interesse dei club esteri aumenta. In Premier lo vogliono Chelsea e Newcastle. Poi c'è il Bayern che cerca l'erede di Neuer. Ad oggi ballano due milioni a stagione più il cospicuo premio alla firma. Il derby ci ha detto anche che l'obiettivo per la prossima stagione è alzare il livello tecnico. Qualche dubbio su Dovbyk e Pellegrini, ad esempio, se lo sono fatto venire, nonostante certi numeri sono dalla sua parte. La Roma ha bisogno di più. Anche Riccardo Trevisani conferma le sue perplessità: "Non è un giocatore bello da vedere. Se non riesce a fare gol raramente ha una sua utilità". L'ucraino è costato 35 milioni e questo inibisce una sua cessione immediata, ma ci si penserà, a seconda dell'occasione. Se a fine stagione deciderà Pellegrini deciderà di andare via, il club ascolterà le sue proposte. Ma senza piegarsi, senza doverlo svendere. Di certo, i giallorossi dovranno costuire, anzi ricostruire: il nuovo allenatore, il mercato, lo stadio e il nuovo Ceo.

VOCI DI MERCATO — Oumar Solet sarà con ogni probabilità uno dei difensori più richiesti durante la prossima sessione di calciomercato. Le prime squadre a muoversi sono la Roma e il Napoli, in un derby di mercato che potrebbe riguardare anche Lucca e Paixao. Manu Koné finisce invece nel mirino dei top club europei. Il Paris Saint-Germain avrebbe messo gli occhi sul centrocampista francese. Luis Campos, direttore sportivo dei parigini, lo segue da diversi anni. Piace anche ad alcune squadre della Premier League e al Borussia Dortmund.

PARLA TOTTI — Francesco Totti si è racconta al giornalista Fabrizio Romano e ha affrontato diversi temi: dal suo amore per la Roma a Dybala, passando per Nico Paz e Frattesi. Queste le sue parole: "Nuovo allenatore? Spero che possa venire Ancelotti che è sempre stato tifoso. Penso sia arrivato il momento giusto. Mourinho è un nome che sta in cima ai miei desideri. Per vincere servono grandi personaggi e lui ha fatto la storia del calcio. Mi piacerebbe molto lavorarci. Se dovessi scegliere un allenatore giovane punterei su De Zerbi. Un giocatore? Punterei su un giovane come Nico Paz. Il Real ha fatto la scelta migliore. Ritornerà a Madrid e diventerà tra i migliori al mondo. Frattesi uno dei giovani più forti in circolazione a centrocampo. Lui è tifoso della Roma, spero che su di lui possano fare un grande investimento. Conte lo avrei voluto vedere a Roma. Quando ho fatto per poco tempo il dirigente lo abbiamo contattato e ci è mancato poco". Infine sono andati sold-out in circa un'ora i posti per assistere all'allenamento aperto alla stampa al Tre Fontane questo giovedì.