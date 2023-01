Scontri A1, stretta per Roma e Napoli sulle trasferte: verso lo stop per un mese

Dura decisione presa dal Ministro Piantedosi a seguito degli scontri tra la tifoseria giallorossa e quella partenopea. I residenti nel Lazio e nella Campania, non potranno più seguire le proprie squadre in trasferta per un mese

La Roma non avrà più i suoi tifosi al seguito durante le trasferte per un mese o di più. Secondo quanto riportato da Ansa potrebbe essere definito domani lo stop. Con ogni probabilità la decisione verrà presa dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, con un decreto ad hoc. Restrizione presa a seguito degli scontri avvenuti domenica sull'A1 tra i tifosi giallorossi e quelli napoletani (anche loro soggetti a questo provvedimento). Le due tifoserie sono venute a contatto nei pressi di Arezzo creando disordine pubblico, costringendo le forze dell'ordine a chiudere un tratto di autostrada. Le restrizioni saranno applicate solo ai residenti di Lazio e Campania e solo in campionato. Nessun divieto invece per quanto riguarda le trasferte europee con il settore ospiti della Red Bull Arena già sold out per l'andata dei playoff di Europa League.