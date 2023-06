Scomparsa di Berlusconi, Totti: “Un onore averti conosciuto”

Lo storico capitano della Roma, Francesco Totti, si è unito agli infiniti messaggi di cordoglio che stanno caratterizzando le ore successive alla notizia della morte di Silvio Berlusconi. Su Instagram, l'ex numero 10 giallorosso, ha voluto ricordare uno dei volti storici della politica italiana e non solo: "Un onore averti conosciuto Presidente, Rip". Tra i due, d'altronde, c'è sempre stato un rapporto di grande rispetto. Fu lo stesso Berlusconi a mettere a tacere qualsiasi tipo di voce di un possibile tentativo di trattativa per l'approdo al Milan della leggenda della Roma: "Mai pensato di acquistare Totti. Mi sarebbe piaciuto vederlo al Milan, ma le bandiere non si comprano né si vendono"