Sci, Sofia Goggia vince la sua quarta coppa del Mondo: esulta come Totti – FOTO

Nonostante sia una super tifosa dell'Atalanta ha festeggiato come Francesco: "Non vedo differenze"

Sofia Goggia è nella storia dello sci. La campionessa italiana ieri ha vinto per la quarta volta la coppa del Mondo di discesa libera in Norvegia. Nonostante sia una super tifosa dell'Atalanta ha scelto di esultare come Francesco Totti. La sciatrice ha fatto il segno con le dita del 4, ha pubblicato la foto sui social mettendo a confronto il suo gesto con quello dell'ex capitano della Roma: "Non vedo differenze". L'iconica esultanza del numero 10 risale al 2004 contro la Juventus nei confronti di Tudor dopo la vittoria per 4-0. I tifosi giallorossi si augurano di rivivere le stesse emozioni questa sera contro i bianconeri.