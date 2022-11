Schuurs salta la Roma: lussazione alla spalla per il centrale del Torino

Brutte notizie per Ivan Juric. Perr Schuurs, difensore del Torino arrivato in estate dall'Ajax, salterà la sfida dell'Olimpico contro la Roma in programma domenica alle 15. Il centrale olandese, nell'ultimo match contro la Sampdoria, ha subito un infortunio alla spalla e gli esami svolti quest'oggi, hanno evidenziato una lussazione come confermato dallo stesso club granata tramite una nota ufficiale: "Il difensore Perr Schuurs durante il match di ieri sera contro la Sampdoria ha riportato una lussazione gleno-omerale della spalla destra, che è stata ridotta. Nei prossimi giorni verranno eseguiti ulteriori accertamenti strumentali per pianificare il percorso terapeutico". Juric perde dunque un uomo fondamentale in difesa che in stagione vanta già 11 presenze e 1 gol tra campionato e Coppa Italia.