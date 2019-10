Schick senza pace, nuovo infortunio e polemiche in Germania contro la federazione ceca

Patrik Schick non sembra trovare pace. Dopo aver lasciato Roma in estate per volare in Germania, sponda Lipsia, arrivano nuove polemiche intorno al centravanti. Il club tedesco, come riportano i media cechi, non ha gradito l’utilizzo dell’attaccante durante la sosta per le Nazionali. Finora ha collezionato solamente 27 minuti in Bundesliga e sarà costretto a fermarsi nuovamente per un problema alla caviglia destra accusato durante la gara contro l’Irlanda del Nord. Il tecnico Nagelsmann non le manda a dire e ha rimproverato la federazione ceca di aver utilizzato il giocatore nonostante non fosse al meglio.