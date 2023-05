Schick: “Per me stagione finita, ma il Bayer ha ancora tanto da conquistare”

Non ci sarà il grande ritorno all'Olimpico di Patrik Schick. L'attaccante ceco, che al Bayer Leverkusen ha fatto cose importanti, non ritroverà quindi da avversario la Roma. L'ex giallorosso, uno dei più grandi flop recenti di mercato a Trigoria, non riuscirà a rientrare dall'infortunio e addirittura per lui l'appuntamento con partite ufficiali è da rimandare alla prossima stagione. Ad annunciarlo è stato lo stesso Schick su Instagram: "Sfortunatamente per me la stagione è finita, ma stiamo lavorando in maniera davvero dura per non riuscire a sentire più dolore prima dell'ultima partita di Bundesliga ed essere pronto al 100% per la prossima. Auguro ai miei compagni il meglio per le partite che restano, c'è ancora tanto da conquistare". Tra cui l'Europa League ai danni della Roma.