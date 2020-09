Schick, la Germania ti fa bello: gol all’esordio col Bayer Leverkusen in coppa

Patrik Schick di nuovo in gol. L’attaccante ceco, ceduto pochi giorni fa dalla Roma a titolo definitivo, sembra proprio aver trovato la sua dimensione ideale in Germania. Dopo la buonissima stagione al Lipsia in prestito, con 10 reti in 28 partite, il classe ’96 ha continuato la sua striscia positiva segnando all’esordio con la maglia del Bayer Leverkusen. Nella prima stagionale delle Aspirine, al primo turno della coppa nazionale contro l’Eintracht Nordersted, formazione di quarta divisione tedesca. Schick è entrato nell’intervallo al posto di Alario e al 77′ ha segnato il gol del 7-0 finale: poco più di mezz’ora per timbrare il cartellino è bastata all’ex attaccante della Roma, per cui resterà solo un grande rimpianto per un matrimonio che non ha mai funzionato.