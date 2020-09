Schick in quarantena: membro dello staff della Nazionale positivo al Covid

Patrik Schick è in quarantena. L’attaccante della Roma, vicinissimo al Bayer Leverkusen, è stato costretto a iniziare il periodo di isolamento a causa della positività al Covid-19 di un membro appartenente allo staff della nazionale ceca. L’ex Sampdoria, riporta “Tuttomercatoweb”, alla pari di Tomas Soucek del West Ham, è il giocatore che è stato più a contatto con il collaboratore del ct Silhavy. Per questo motivo, le visite mediche di Schick, sempre in procinto di passare alla sua nuova squadra, verranno rimandate di qualche giorno.