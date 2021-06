Schick e l’esperienza alla Roma: “C’erano grandi aspettative, non ero pronto”

L'attaccante ceco torna sui motivi delle annate deludenti in giallorosso: "Ero solo un ragazzo, forse non ero pronto al 100%"

La Repubblica Ceca di Schick vola a Euro 2020. Dopo la vittoria contro la Scozia - con tanto di gol pazzesco da centrocampo - e il pareggio con la Croazia, la classifica sorride soprattutto grazie ai tre gol dell'attaccante del Bayer Leverkusen. L'ex Roma sta sbocciando anche a livello internazionale dopo gli anni deludenti in giallorosso: "Avevo vent'anni quando sono arrivato in Italia. Il primo anno alla Sampdoria è stato molto buono. Dopo sono passato alla Roma, uno dei club più importanti in Italia - ha spiegato Schick in conferenza stampa -. C'erano grandi aspettative nei miei confronti e io ero solo un ragazzo.Forse non ero pronto al 100% per quel passaggio. Sono cose che succedono nel calcio. Non so cosa fosse sbagliato, forse non ero così pronto".