Schick compie 24 anni: gli auguri della UEFA

Patrick Schick compie oggi 24 anni. Attraverso un video postato sul profilo Twitter ufficiale, la UEFA ha voluto rendere omaggio al ceco con la doppietta realizzata in Nazionale contro la Bulgaria nel giugno 2019. La situazione del classe ’96 è ancora da definire: sebbene l’attaccante abbia collezionato numeri importanti con la maglia del Lipsia, la dirigenza della società tedesca sta ancora riflettendo se puntare ancora su di lui per il prossimo futuro. Il riscatto di Schick è fissato a 29 milioni e i tedeschi hanno tempo fino al 15 giugno per prendere la decisione definitiva da comunicare alla Roma.