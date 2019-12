Schick, altra magia in Bundesliga: gol capolavoro contro il Dusseldorf – VIDEO

Due gol nelle ultime 4 partite di campionato per Schick ed entrambi di pregevole fattura. L’attaccante ceco, dopo aver lasciato Roma in estate, ha avuto comunque un avvio difficile di stagione in Germania e solo di recente ha superato il problema alla caviglia. Dalla gara con il Colonia del 23 novembre, però, è diventato un titolare inamovibile del tecnico e ora Patrik lo sta ripagando a suon di reti. A segno, infatti, anche nella gara di oggi contro il Dusseldorf dove ha il merito di sbloccare la partita grazie a un gol in scivolata e al volo dopo un cross dalla destra a spiovere sul secondo palo. I tifosi tedeschi iniziano a godersi il vero Schick, la versione mai vista nella Capitale in due anni di giallorosso.