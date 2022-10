Scarnecchia: “Roma più solida rispetto agli altri anni. I gol arriveranno”

Roberto Scarnecchia , doppio ex di Roma e Napoli , ha parlato ai microfoni di Centro Suono Sport, nella trasmissione “Bar Forza Lupi”, in vista del big match dell'Olimpico. Queste sono le sue parole.

Roma-Napoli? “È una partita molto sentita e importante per entrambe le squadre. Stanno attraversando un momento positivo, la Roma si sta dimostrando più solida rispetto agli altri anni. Sarà importante il famoso 12° uomo in campo, cioè i tifosi giallorossi. Penso che la Roma possa fare una buona partita. Il Napoli va aggredito dall’inizio, secondo me devi giocare con le due punte”.