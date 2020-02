Scarnecchia: “Ogni tanto la Roma ha delle amnesie. Fonseca sta costruendo un buon gruppo”

Roberto Scarnecchia, ex calciatore giallorosso, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della sfida che la Roma affronterà questa sera con il Bologna. Queste le sue parole: “Quest’anno la Roma tra gli alti e bassi ha fatto vedere qualcosa di buono. Ogni tanto ci sono delle amnesie per mancanza di concentrazione. Fonseca sta costruendo un buon gruppo, ma non è facile lavorare in queste condizioni. Ci ha abituato a prestazioni importanti e poi a cali di tensione come quelli con il Sassuolo. Credo però che stia trovando una quadra importante. Non è facile per il tecnico, perché ha avuto molti infortuni. Si deve inventare sempre qualcosa. A proposito di questo non credo però che giochi stasera Perotti dietro a Dzeko, perché è una posizione non naturale per lui“.