Scarnecchia: “Dzeko e Mayoral possono funzionare insieme, sono mesi che lo dico”

L’ex giallorosso Roberto Scarnecchia è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare la vittoria in Europa League della Roma contro lo Sporting Braga, partita risolta dalle reti di Dzeko e Mayoral. Proprio sulla coppia di attaccanti si è concentrato Scarnecchia, che ha ipotizzato per il futuro un modulo a due punte. Queste le sue dichiarazioni: “Il gruppo come gioco c’è, deve prendere un po’ di più di autostima e consapevolezza della propria forza. Dzeko e Mayoral insieme? Sono mesi che lo dico. Cosa cambia tra il 3-4-2-1 e il 3-4-1-2? Davvero nulla. Contro il Benevento sarà dura senza la difesa titolare e le tante assenze“.