Scappa dalla guerra in Ucraina e arriva a Roma: “Fatemi incontrare Totti”

Un ragazzo di 15 anni ha lasciato l'Ucraina e in queste ore è sbarcato nella capitale insieme alla sorella. La sua richiesta? Incontrare Francesco Totti

Anche Roma e l'Italia si mobilitano per accogliere i tanti rifugiati che stanno lasciando l'Ucraina per mettersi in salvo in questi giorni di guerra. Nella capitale stanno arrivando già molte donne, bambini e adolescenti, accolti in diverse strutture ricettive. Come racconta l'Ansa, ne sono già duecento, che sbarcano a Roma impauriti con la loro valigia di sogni. Come il 15enne arrivato, insieme alla sorella, al punto informativo e di accoglienza istituito dall'assessora capitolina alle Politiche sociali Barbara Funari. "Me lo fate incontrare Totti?", chiede il ragazzo ai mediatori. Il giovane racconta la sua storia, il viaggio e le paure per raggiungere la nonna che abita a Roma, dove lavora come badante. "Ma Totti me lo fai incontrare?", esclama sorridente al volontario che gli offre un vasetto di Nutella. Il ragazzo non vede materializzarsi davanti a sé la leggenda giallorossa, ma a uno dei collaboratori strappa la promessa di andare a vedere la Roma all'Olimpico. E chissà che lì possa avvenire il 'miracolo', con il club e lo stesso Totti da sempre attentissimi a esaudire i desideri di chi è più sfortunato.