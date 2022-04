Scalvini leva il record a Volpato: è lui il più giovane ad aver segnato in A

Curiosità: entrambi hanno segnato contro il Verona, solo che il gol del difensore dell'Atalanta non è comunque valso la rimonta per la squadra di Gasperini, sempre più lontana dalla zona Europa

Il gol di Giorgio Scalvini, ieri, in Atalanta-Verona, non è servito a nulla agli uomini di Gian Piero Gasperini, è vero. Ma il difensore, ora, è il giocatore più giovane al mondo ad aver segnato una rete in Serie A (è nato l'11 dicembre 2003), e ha levato il primato a Cristian Volpato (15 novembre 2003). L'attaccante della Primavera della Roma, prestato spesso alla squadra di José Mourinho, aveva messo la prima firma nella rimonta contro i gialloblù che ai giallorossi era valsa un punto, contro i zero che invece hanno guadagnato i bergamaschi. Periodo buio per loro, che vengono da tre sconfitte consecutive, e che vedono allontanarsi la zona Europa. Anche in favore della Roma.