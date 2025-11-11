Ad oggi il Mondiale per Matias è sempre più lontano

Redazione
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Soulè, che disastro nel golf: 'liscia' quattro volte la pallina e viene preso in giro

Non sono bastate neanche le assenze in contemporanea di Giuliano Simeone e Julian Alvarez per convincere Scaloni a chiamare in nazionale Soulé. Il ct della Seleccion ha deciso di convocare Buendia dell'Aston Villa per l'amichevole di venerdì contro l'Angola.. Una scelta che ha sorpreso i tifosi argentini che si sono scatenati sui social: "Andrà a giocare per l'Italia", scrive un tifoso. Un altro provoca: "Ma Scaloni odia Soulé?". L'attaccante della Roma rimane in attesa ed ha già declinato in passato la proposta della maglia azzurri. Ma ad oggi il Mondiale è sempre più lontano. Chi non ci sarà sicuramente è Paulo Dybala.

soulé Rangers FC v AS Roma - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD4

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