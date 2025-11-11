Non sono bastate neanche le assenze in contemporanea di Giuliano Simeone e Julian Alvarez per convincere Scaloni a chiamare in nazionale Soulé. Il ct della Seleccion ha deciso di convocare Buendia dell'Aston Villa per l'amichevole di venerdì contro l'Angola.. Una scelta che ha sorpreso i tifosi argentini che si sono scatenati sui social: "Andrà a giocare per l'Italia", scrive un tifoso. Un altro provoca: "Ma Scaloni odia Soulé?". L'attaccante della Roma rimane in attesa ed ha già declinato in passato la proposta della maglia azzurri. Ma ad oggi il Mondiale è sempre più lontano. Chi non ci sarà sicuramente è Paulo Dybala.

#SelecciónMayor El jugador del @AVFCOfficial, Emiliano Buendía, es convocado para el amistoso ante Angola, en Luanda. pic.twitter.com/8goS4Dvnth — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) November 10, 2025