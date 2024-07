Scaloni: “Non convocare Dybala mi ha spezzato il cuore. È un giocatore speciale”

Le parole del ct argentino: "Vogliamo bene a tutti in un modo speciale e mi viene in mente Paulo come altri ragazzi che non ho chiamato"

Dopo il successo in Coppa America, Lionel Scaloni (ct dell'Argentina) ha parlato in conferenza stampa sottolineando anche la sua difficoltà nell'escludere dai convocati Paulo Dybala: "Non voglio parlare solo di Messi, sarebbe ingiusto con tutti quelli che sono stati convocati e anche con quelli che non sono stati convocati proprio pensando al bene della squadra, come Paulo Dybala, un giocatore speciale". Queste le prime parole di Scaloni che ha poi concluso: "Vogliamo bene a tutti in un modo speciale e mi viene in mente Paulo come altri ragazzi che non ho convocato. Non portare uno di questi ragazzi è la peggior decisione che ti possa toccare, ti spezza il cuore, perché siamo molto vicini a loro ed è un vero problema per noi come staff tecnico".