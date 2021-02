Scala: “Se la Roma batte il Milan vede la Champions. Con lo Shakhtar può passare il turno”

Milan alle porte, con lo Shakhtar Donetsk nel futuro per quanto riguarda il cammino europeo: la stagione della Roma sta per entrare nel proprio snodo cruciale. A commentare il momento dei giallorossi ci ha pensato, ai microfoni dei canali ufficiali della squadra, Nevio Scala, che da giocatore ha indossato anche la maglia del club. Queste le sue parole:

Vinse il campionato ucraino, il primo della storia del club

Un traguardo eccezionale. Conquistammo anche la coppa nazionale. Impresa che decisero di omaggiare con una gigantografia del sottoscritto nel loro stadio. Ho un ottimo rapporto con il presidente Achmetov, mi fa gli auguri al compleanno e a Natale tutti gli anni. E ogni volta che c’è bisogno di una mano, di un consiglio, mi chiamano. Lo fecero pure quando c’era Fonseca alla guida.

Parlò con Fonseca ai tempi dello Shakhtar?

Sì. Mi chiamò un dirigente del club, presente anche ai miei tempi. Contattarono me, tecnico straniero, per dare consigli sulle problematiche da affrontare nei primi mesi. Nonostante al mio fianco avessi un traduttore eccellente, un professore universitario, è normale che la comunicazione filtrata attraverso un interprete non arrivi immediatamente al cuore dei calciatori. Tradurre i sentimenti non è semplice. Dunque, capii che doveva esserci empatia a livello umano. E sa cosa feci per stabilirla?.

Cosa?

Cucinai due spaghetti con pomodoro e pancetta per i giocatori, una sorta di amatriciana… Un gesto semplice, una piccola cosa, ma così mi aiutai e riuscii a entrare più facilmente nelle loro simpatie. A volte il lato umano può incidere più di un 4-4-2 o di un 3-5-2. E questo fu il senso del discorso che feci a Fonseca. Credo che poi i risultati gli abbiano dato ragione…

Risultati che arrivarono Vincemmo campionato e coppa nazionale per la prima volta nella storia. Un’impresa, che fu possibile grazie alla collaborazione dei ragazzi con cui entrai subito in sintonia. Era un gruppo forte, capitanato da Tymoshchuk. Decisi io di dargli la fascia, aveva carisma.

La convinsero? Accettai il consiglio. Effettivamente il loro centro di allenamento è qualcosa di unico e assolutamente all’avanguardia. Decisi così di prendere la guida della squadra, anche se in quel momento il campionato era fermo. Non fu mai un problema di soldi, chiesi al presidente di farmi un contratto di sei mesi e poi ne avremmo discusso a fine stagione a risultati acquisiti.

In tedesco? Sì, si trattava di un intermediario della trattativa. Io ho una buona conoscenza della lingua tedesca in quanto sono sposato con una donna nata in Germania. Questa persona mi chiese la disponibilità a diventare allenatore dello Shakhtar. In un primo momento rifiutai, non avevo proprio voglia di rimettermi in gioco in un altro campionato, con una lingua diversa. Poi però mi viene detto: “Mi dia retta Scala, vada a parlare con il presidente dello Shakhtar a Vienna. La porteranno a Donetsk, le faranno vedere le strutture di allenamento e tutto il resto…

Lei come arrivò ad allenare in Ucraina? Era il 2002, in quel momento ero fermo dato che avevo finito l’esperienza in Turchia con il Besiktas. Ad un certo punto, mi arrivò una telefonata a casa in tedesco…

L’anno dopo, però, venne esonerato nonostante i titoli vinti

Il calcio è così. Perdemmo 4-2 in Coppa UEFA contro l’Austria Vienna una partita assurda e il presidente si arrabbiò per quel risultato. Mi chiamò e manifestò la voglia di cambiare guida tecnica. Io accettai di buon grado. E ci lasciammo così in buoni rapporti.

Roma, la Roma, per lei?

Roma è stata la prima tappa vera della mia carriera da calciatore. Arrivai bambino, spaesato, in una città così grande e dispersiva. Ma con l’aiuto delle persone giuste, ebbi la possibilità di ambientarmi al meglio. In questo senso ringrazio il mio amico Attilio Brozzi. Frequentavo la sua trattoria in via della Balduina. Grazie a lui e alla sua famiglia riuscii a rendere al meglio anche in campo.

In giallorosso fece l’esordio in Serie A

Sì, venivo dal Milan con cui non avevo mai giocato in prima squadra. La Roma mi volle perché mi notò in un torneo disputato allo stadio Flaminio sempre nel 1966. Sia l’allenatore Pugliese sia il presidente Evangelisti rimasero colpiti dalle mie doti e quando trattarono la cessione di Schnellinger e Sormani al Milan, chiesero il mio cartellino in cambio. Il Milan del presidente Carraro accettò la proposta, ma solo con la formula del prestito. Io non avrei mai pensato di giocare tanto, invece fui titolare.