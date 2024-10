Saud squalificato per il match contro il Bahrein: Mancini lo rispedisce a Trigoria

Dopo Pellegrini, Ivan Juric riabbraccia anche Saud Abdullhamid. Il terzino giallorosso ha infatti ricevuto un cartellino giallo al 70esimo nel match perso ieri contro il Giappone che gli costerà la squalifica per il prossimo turno di qualificazioni al mondiale contro il Bahrein. Per questo il ct Roberto Mancini ha deciso di rispedirlo a Trigoria convocando al suo posto Ali Majrashi (laterale dell'Al-Ahli). Saud dunque si metterà subito a disposizione di Juric così come ha fatto Lorenzo Pellegrini (in campo già oggi con il resto dei compagni).