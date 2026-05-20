Saud Abdulhamid ha concluso la sua stagione in prestito al Lens lasciando ottime sensazioni (2 gol e 5 assist in Ligue 1). Il terzino saudita è ancora di proprietà della Roma ma il club francese può riscattarlo per soli 3,5 milioni di euro. Dopo aver chiuso il campionato al secondo posto dopo il PSG, Saud ha parlato del suo futuro ai microfoni di winwin. Di seguito le sue parole:

L'esperienza al Lens. "All'inizio della stagione, le possibilità di giocare erano limitate. Ho cercato di sfruttare ogni occasione che mi si è presentata, ho dato il massimo e sono riuscito a conquistare lo staff. Sto cercando di mantenere la costanza e di raggiungere il più alto livello possibile. Spero di restare al Lens, il percorso da fare è ancora lungo e continuerò a dare il massimo".

Il possibile ritorno alla Roma? "I dettagli non sono ancora del tutto chiari. Se il Lens avrà bisogno di me, sarò pronto a dare tutto quello che ho. La decisione finale spetta ai club. Sono pronto a qualsiasi sfida, che significhi tornare alla Roma o restare al Lens. Non prendo in considerazione il ritorno in Arabia Saudita. Voglio continuare il mio percorso e dare il massimo in Europa".