Saud Abdulhamid è un nuovo giocatore della Roma. Il club giallorosso ha annunciato l'acquisto del terzino arabo che per la prossima stagione indosserà la maglia numero 12. L'ex Al-Hilal ha rilasciato un'intervista ai canali della società soffermandosi sull'emozione di iniziare questa nuova esperienza. Ecco le sue parole:

Sei felice di essere qui? "Ringrazio Dio per essere qui , ringrazio il club, la famiglia Friedkin e i tifosi per la fiducia che mi hanno dimostrato e per avermi dato questa opportunità".

Perché hai scelto la Roma ? "La Roma e’ un grandissimo club, ho ricevuto questa offerta e non potevo rifiutare un club così importante, ringrazio Dio per avermi fatto arrivare qui e aver potuto trovare questo accordo con il club".

Come immagini la serie A? "La serie A e’ un grande cambiamento per me, sia come calciatore che come persona, un grande successo personale, se Dio vorrà renderò orgoglioso tutto il popolo saudita".

Hai giocato con grandi calciatori in Arabia, Neymar, Milinkovic, Mitrovic, Rubén Neves, cosa hai imparato da loro? "Ho giocato con grandi calciatori ed ho imparato molto da loro, la professionalità e soprattutto ho acquisito da loro una grande mentalità".

Roberto Mancini ha parlato bene di te, e’ una responsabilità in più per te ? "Roberto Mancini è un grande allenatore, mi ha consigliato di scegliere la Roma, se Dio vorrà farò il mio meglio con la Roma"

Quali sono le tue caratteristiche? "Se Dio vorrà farò il mio meglio come calciatore, le mie caratteristiche sono la velocità, mi piace giocare su tutta la fascia destra, mi piace lottare con il cuore su ogni pallone e non mollare mai".

Hai parlato con De Rossi? "Daniele De Rossi è una leggenda del club, ho parlato un po’ con lui, mi ha spiegato che lavoro mi aspetta e se Dio vorrá farò quello che il mister si aspetta da me".

Qual è il tuo idolo? "Sono molti i giocatori che ammiro ma il mio idolo è un ex giocatore della Roma.Un calciatore fortissimo, Maicon".

Perché hai scelto il nome Saud? "Perche è più semplice per i tifosi, per la gente (sorride, ndr)"

Sei sempre sorridente… "Sono un persona positiva, non mi piace essere triste, per questo mi piace sorridere".

Come immagini lo Stadio Olimpico? "Lo Stadio Olimpico quando gioca la Roma è sensazionale, ho visto molti video e sono diventato un grande fan di tutto questo, non vedo l’ora di vedere tutto questo".

Hai un’esultanza particolare, stai studiando qualche nuova idea? "Se Dio vorrà quando segnerò farò vedere qualche nuova esultanza".

Come immagini vivere a Roma? "Mi dovrò adattare all’Europa, a questo nuovo stile di vita velocemente, è un grande cambiamento per me passare dall'Arabia a qui, farò del mio meglio per ambientarmi subito a questa nuova vita".

Messaggio per i fan? "Non vedo l’ora di incontrare i tifosi della Roma, tifosi fantastici, daje Roma daje, forza Roma".