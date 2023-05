Satriano: “In giallorosso ho fatto le mie prime presenze. All’Heracles ho vinto”

Antonio Satriano, ex attaccante della Roma Primavera, ha ottenuto la promozione in Eredevise con la sua nuova squadra: l'Heracles. Arrivato a gennaio dalla società giallorossa, il 19enne si è conquistato la possibilità di giocare nella massima serie olandese, ma non dimentica la squadra che lo ha lanciato nel calcio che conta. In un'intervista a TuttoMercatoWeb, ha parlato della sua precedente esperienza nella capitale: "È iniziata e finita bene, tra Roma ed Heracles. In giallorosso ho fatto le mie presenze e i miei gol, qui ho ottenuto la promozione: sono contento”. Con la maglia della Primavera giallorossa, fino a metà stagione, aveva realizzato 9 gol e 2 assist in appena 12 partite. Numeri che non sono passati inosservati e hanno portato alla chiamata da parte dell'Heracles. Per Satriano, un'opportunità di crescere e misurare le proprie qualità.