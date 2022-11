Sassuolo-Roma, uragano giallorosso a Reggio Emilia: sold out il settore ospiti

I tifosi giallorossi arriveranno in massa anche al Mapei Stadium. Esauriti tutti i tagliandi in circa 24 ore

La voglia di Roma non si esaurisce mai. A maggior ragione dopo la vittoria, anche se sofferta, di ieri contro il Ludogorets. In 24 ore, tutti i tagliandi del settore ospiti (Tribuna Nord) del Mapei Stadium, sono stati esauriti come comunicato dallo stesso Sassuolo sul proprio sito. I tifosi giallorossi dunque non faranno mancare il loro supporto neanche nella trasferta di Reggio Emilia contro la formazione di Dionisi in programma mercoledì 9 Novembre alle ore 18.30.