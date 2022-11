Sassuolo-Roma, recupero last minute per Berardi: è convocato

Recupero importante per il Sassuolo. Dopo un paio di settimane di stop torna nella lista dei convocati Domenico Berardi. A riportarlo è il giornalista di Dazn Tommaso Turci. L'esterno è stato in dubbio fino all'ultimo ma alla fine andrà almeno in panchina. Difficile che possa giocare da titolare, in settimana non si è mai allenato in gruppo. Dionisi avrà un'arma in più da inserire nel corso della ripresa per la sfida contro la Roma. Il match inizierà tra poco meno di un'ora e mezza.