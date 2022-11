Sassuolo-Roma: le probabili formazioni di Dionisi e Mourinho

Lo Special One non dovrebbe recuperare nessuno degli infortunati per il match di Reggio Emilia. Pellegrini out, possibile Volpato dal 1’

Sassuolo-Roma, match valido per la 14esima giornata di Serie A, si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia domani pomeriggio alle 18:30. Problemi di formazione per Josè Mourinho che dovrà fare a meno del capitano Lorenzo Pellegrini. Il numero 7 si è infortunato nel derby contro la Lazioe tornerà nel 2023. In porta confermato Rui Patricio, davanti a lui il terzetto formato da Mancini, Smalling e Ibanez. Sulle fasce possibile conferma per Karsdorp anche se Celik ha recuperato e ha giocato i secondi 45 minuti del derby ad un buon ritmo. In mezzo potrebbe tornare titolare Matic con uno tra Camara e Cristante al suo fianco. Sulla sinistra Zalewski dovrebbe essere confermato, data l’assenza diSpinazzola. In attacco è probabile che Mourinho conceda una nuova chance dal 1' a Volpato. Vicino a lui confermati Zaniolo e Abraham. Poca fiducia ancora in Belotti.