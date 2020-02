Sassuolo-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: confermato l’undici del derby

Dopo il pareggio arrivato all’Olimpico nel derby contro la Lazio, la Roma è pronta a ritornare sul campo di gioco per la sfida del Mapei Stadium al Sassuolo. Fonseca è sulla via di riconfermare l’undici titolare schierato contro i biancocelesti di Simone Inzaghi. Il suo 4-2-3-1 si dispone così: tra i pali Pau Lopez, desideroso di riscattarsi dall’errore nella stracittadina che ha concesso il pareggio di Acerbi. A destra, partito Florenzi, riconfermato Santon. Inamovibile la coppia di centrali italo-inglese formata da Mancini e Smalling. A sinistra c’è ancora Spinazzola. Veretout e Cristante sono confermati in mediana mentre la trazione offensiva prevede Under a destra e Kluivert sul lato opposto. Pellegrini assist-man alle spalle di un Edin Dzeko a caccia del suo centesimo gol in giallorosso. Di seguito le probabili formazioni dei quotidiani.

CORRIERE DELLO SPORT

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko

LA GAZZETTA DELLO SPORT

IL MESSAGGERO

IL TEMPO

LA REPUBBLICA

TUTTOSPORT

LA STAMPA

