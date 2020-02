Sassuolo-Roma, le formazioni: ancora out Kolarov, davanti Kluivert con Dzeko – LIVE

REGGIO EMILIA – La Roma va a caccia di continuità. Il derby ha lasciato l’amaro in bocca per il risultato ma ha mostrato una delle migliori versioni della gestione Fonseca. Alle 20.45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia i giallorossi sfidano il Sassuolo di Roberto De Zerbi. L’allenatore portoghese dopo gli ottimi riscontri nella partita con la Lazio non tocca l’undici titolare: in porta c’è Pau Lopez che deve farsi perdonare l’ultimo errore, in difesa l’escluso eccellente è ancora Kolarov. Giocano Santon a destra e Spinazzola a sinistra con Mancini e Smalling al centro. In mediana la coppia Veretout-Cristante mentre sulla trequarti ci sono Under, Pellegrini e Kluivert alle spalle di Edin Dzeko, alla prima da capitano ufficiale dopo l’addio di Florenzi. I nuovi arrivati Ibanez, Villar e Perez sono tutti in panchina.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

A disp.: Pegolo, Turati, Marlon, Rogerio, Muldur, Magnani, Piccinini, Magnanelli, Traore, Bourabia, Defrel, Raspadori.

All.: Roberto De Zerbi.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.

A disp.: Mirante, Fuzato, Kolarov, Cetin, Fazio, Bruno Peres, Ibanez, Perotti, Villar, Pastore, Kalinic, Perez.

All.: Paulo Fonseca.

Arbitro: Pairetto.

Assistenti: Schenone – Vecchi.

IV Uomo: Abbattista.

Var: Giacomelli.

AVar: Preti.

LIVE PREPARTITA

18.45 – La Roma ha lasciato l’hotel per raggiungere il Mapei Stadium.