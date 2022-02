Sassuolo-Roma, le modalità di accesso: domani parte la prevendita dei biglietti

Il club neroverde ha diramato le direttive per la partita contro i giallorossi in programma il 13 febbraio

Domenica 13 febbraio alle ore 18 sarà la volta di Sassuolo-Roma, 25esima giornata di Serie A TIM, presso il Mapei Stadium. il Sassuolo Calcio, comunica che la prevendita dei biglietti partirà alle ore 15 di martedì 8 Febbraio. La vendita dei biglietti nel Settore Ospiti (Tribuna Nord) si concluderà alle ore 19 di sabato 13 Febbraio. Il costo del tagliando è di 40 euro. Si legge inoltre che "Alla luce delle disposizioni attualmente in vigore nella Regione Emilia-Romagna per gli eventi all’aperto, si comunica che l’ingresso sarà concesso soltanto mostrando un documento d’identità valido e ai soli possessori di Green Pass COVID-19 (avvenuta vaccinazione di almeno una dose da almeno 14 giorni oppure certificazione di avvenuta guarigione dal Covid-19 nei 6 mesi precedenti la data della partita). Ai ragazzi Under 12 sarà comunque consentito l’accesso all’evento (mostrando un documento d’identità valido e sempre previo acquisto del tagliando secondo le modalità sopra indicate). Si ricorda a tutti i possessori di titolo di ingresso che è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 durante l’intero svolgimento dell’evento. La certificazione verde COVID 19 non sarà richiesta al momento dell’acquisto del titolo, ma nella fase di accesso allo stadio, dove ogni spettatore dovrà sottoporsi alla misurazione della propria temperatura corporea. Verrà inibito l’accesso ai tifosi con temperatura superiore ai 37,5°. Si precisa che chi acquisterà il biglietto senza avere il Green Pass non avrà diritto ad alcun rimborso. Il Sassuolo Calcio sottolinea che non saranno ammesse altre forme di certificazione, come per esempio l’autocertificazione, che non consentono il controllo tramite specifico QR CODE rilasciato dal Ministero della Salute. Si invitano tutti gli spettatori ad arrivare con largo e adeguato anticipo per facilitare l’accesso all’impianto ed evitare ritardi all’ingresso, collaborando, successivamente, al momento dell’uscita per agevolare un regolare deflusso. I cancelli del Mapei Stadium apriranno indicativamente un’ora e mezza prima dell’inizio della gara."