Sassuolo-Roma, le formazioni ufficiali di Dionisi e Mourinho

Alle 18:30 al Mapei Stadium, andrà in scena il terzo capitolo della sfida tra Dionisi e José Mourinho. I giallorossi devono tornare a vincere dopo il ko nel derby e per farlo, lo Special One cambia qualche pedina. Oltre alla solita difesa a tre con Mancini, Smalling e Ibanez, a centrocampo il tandem sarà formato da Matic e Cristante. In attacco l'unico confermato del derby è Zaniolo. A completare il reparto ci saranno Volpato e Shomurodov. Dionisi in campo con il solito 4-3-3 con Laurienté, Pinamonti e Traoré a formare il tridente offensivo.