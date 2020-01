Sassuolo-Roma, la probabile formazione e dove vederla in tv e streaming

Il cammino in campionato della Roma dopo il derby riprende sabato sera in trasferta contro il Sassuolo. Domani alle 13.30, intanto, la conferenza stampa di Fonseca per presentare un match molto importante in chiave Champions League con i giallorossi attualmente quarti in classifica, ma braccati dall’Atalanta di Gasperini che dista un solo punto.

PROBABILE FORMAZIONE

Fonseca dovrebbe confermare quasi in blocco la formazione scesa in campo nel derby. L’unico dubbio è legato a Kolarov che potrebbe tornare a sinistra facendo slittare a destra Spinazzola ed escludendo quindi Santon dal primo minuto. Per il resto tutto confermato con Pau Lopez in porta e coppia di centrali composta da Mancini e Smalling. In mediana largo a Veretout e Cristante. Sulla trequarti Under, Pellegrini e Kluivert, mentre in attacco andrà Dzeko.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.

DOVE VEDERE SASSUOLO-ROMA



Forzaroma.info vi terrà aggiornati sul match tramite i canali social (Facebook, Twitter e Instagram), oltre a fornirvi la cronaca live del match sul sito. Interviste, foto, video e notizie sempre in tempo reale su www.forzaroma.info. Sassuolo-Roma verrà trasmessa in esclusiva su Dazn con pre partita a cominciare dalle 20.30. Sarà possibile seguirla anche sulla piattaforma Now Tv scaricando l’apposita applicazione.