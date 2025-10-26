La Roma deve rialzare la testa dopo le due sconfitte consecutive contro Inter e Viktoria Plzen. Di fronte c'è il Sassuolo di Grosso reduce dal pareggio esterno contro il Lecce. Per Gasperini l'occasione è molto ghiotta. In caso di vittoria, la Roma aggancerebbe il Napoli (vittorioso contro i nerazzurri ieri) in cima alla classifica con 18 punti. L'arbitro della sfida è Manganiello con Berti e Fontemurato come assistenti. Al Var c'è Pezzuto insieme a Sozza (AVar). Il IV Uomo è Fabbri.

Arbitro: Manganiello. Assistenti: Berti-Fontemurato. IV Uomo: Fabbri. Var: Pezzuto. AVar: Sozza.

La moviola

71' - Hermoso, ammonito, rischia grosso dopo un fallo su Fadera. Manganiello non estrae, correttamente, il secondo giallo secondo Luca Marelli che non considera quella del Sassuolo una chiara occasione da gol.

47' - Ammonito Hermoso per una sbracciata ai danni di Doig

37' - Ammonito Doig per un intervento al limite dell'area su Bailey. Manganiello inizialmente lascia correre, poi nota lo scarpino perso dal giamaicano nel contrasto e ferma il gioco fischiando il fallo.

32' - Ammonito Thorsvedt per fallo su Cristante

24' - Ammonito Mancini per una sbracciata ai danni di Pinamonti.I l centrale giallorosso resta perplesso e protesta sia con l’arbitro che con l’avversario