Sassuolo-Roma, cuore Mourinho: regala una maglia a un bimbo in carrozzina sugli spalti

Il gesto bellissimo dello Special One, che rientra negli spogliatoi prima del secondo tempo per prendere la maglia e regalarla a un piccolo tifoso speciale

Mourinho dimostra ancora una volta la sua straordinaria sensibilità. Durante l'intervallo del match col Sassuolo, l'allenatore portoghese è stato protagonista con un piccolo tifoso sugli spalti del Mapei. Lo Special One, prima del fischio d'inizio della ripresa, con le squadre già nel tunnel, è rientrato negli spogliatoi per prendere una maglietta, rossa, della Roma. Nel percorso per tornare in panchina, Mourinho ha consegnato poi la maglia a un bambino in carrozzina, con la mamma che ovviamente gliel'ha fatta subito indossare. L'allenatore della Roma, sorrisone di dolcezza verso il piccolo tifoso, è stato ripreso dalle telecamere.