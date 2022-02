Sassuolo-Roma, ammonito Mancini: salterà la gara con il Verona

Emergenza in difesa per la gara contro i gialloblu di sabato

Gianluca Mancini salterà il prossimo turno di campionato contro il Verona. Era diffidato, decima sanzione per lui, e non ci sarà sabato alle 18. Brutto fallo del centrale su Henrique al 20' del primo tempo. Emergenza in difesa per i giallorossi, anche Ibanez non giocherà. Il difensore brasiliano è out per infortunio per circa un mese. Mourinho tornerà alla difesa a 4 oppure Cristante giocherà da difensore centrale contro i gialloblu.