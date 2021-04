Sassuolo, Muldur negativo ma anche lui non sarà rischiato: out con la Roma

Il Sassuolo ferma anche Muldur. Oltre ai nazionali italiani rientrati ieri, il club neroverde ha deciso di tenere out a scopo precauzionale anche il terzino turco. Il classe ’99 è tornato dal ritiro della Turchia, dove si sono verificati alcuni casi Covid (tra cui lo juventino Demiral e lo stesso Ayhan del Sassuolo) e in vista della Roma – come riporta ‘Sky Sport’ – De Zerbi non ha intenzione di rischiare. Anche se il tampone del calciatore ha dato esito negativo. Una scelta che quindi aumenta il numero degli indisponibili per i neroverdi in vista di domani, oltre agli italiani Ferrari, Berardi, Locatelli e Caputo, ma anche l’ex Defrel e Ayhan positivo al Covid.