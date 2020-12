Sassuolo, emergenza in attacco: Caputo e Defrel a rischio per la Roma

Guai per Roberto De Zerbi in vista del match con la Roma. Il suo bomber e leader Ciccio Caputo è alle prese con la pubalgia e dopo aver saltato la sfida con l’Inter, potrebbe restare fuori anche domenica contro i giallorossi (match in programma alle 15 all’Olimpico). Problemi anche per Defrel, che rischia come il compagno di restare fuori. Da valutare pure le condizioni di Chiriches. Per i neroverdi si prospetta un’altra occasione per Raspadori dal primo minuto. Nonostante il brutto 3-0 subìto in casa dall’Inter, gli emiliani sono ancora al secondo posto in classifica con 18 punti.