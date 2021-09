Sassuolo, doppia seduta in vista della Roma. Domani alle 16 la conferenza di Dionisi

Nel pomeriggio invece sono partiti col riscaldamento, quindi torello, esercitazioni tattiche, sviluppo manovra e situazioni sulle palle inattive

Il Sassuolo prepara la sfida di domenica contro la Roma. I neroverdi hanno svolto in mattinata una doppia seduta con messa in azione, lavoro di forza in palestra, trasformazione sul campo ed esercitazioni specifiche per reparto. Nella seduta pomeridiana invece sono partiti col riscaldamento, quindi torello, esercitazioni tattiche, sviluppo manovra e situazioni sulle palle inattive. Domani il Sassuolo sosterrà la seduta di rifinitura prima di partire per Roma. Alle 16:00 mister Alessio Dionisi interverrà in conferenza stampa alla vigilia della sfida.