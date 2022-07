Sassuolo, Dionisi: “Per Frattesi un’estate impegnativa, è molto chiacchierato”

Il tecnico neroverde: "Ha doti per far molto bene in questa squadra, se ci metterà la volontà che ci ha messo l'anno scorso"

Alessio Dionisi , allenatore del Sassuolo , ha parlato di Davide Frattesi , centrocampista accostato alla Roma , al termine dell'amichevole di ieri contro lo Jablonec . Di seguito riportiamo le sue parole: "Ho dimostrato quanta fiducia io nutra nei suoi confronti. Può solo far meglio rispetto a quanto fatto oggi, non sono molto contento della sua prestazione.

È però un'estate impegnativa per lui: è molto chiacchierato, ed è la prima volta per lui. Ha doti per far molto bene in questa squadra, se ci metterà la volontà che ci ha messo l'anno scorso".