Sassuolo, Dionisi: “Frattesi tra i migliori del Campionato ad attaccare lo spazio”

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in un'intervista per Il Terzo Uomo, delle caratteristiche e delle potenzialità di alcuni giocatori della sua rosa. Quelle che spiccano sono le parole spese per Frattesi, centrocampista classe '99 accostato alla Roma già dalla scorsa sessione di mercato. Al momento le trattative tra il club giallorosso e quello emiliano sono in corso. C'è la volontà del giocatore di entrare a far parte della squadra di Mourinho e c'è la possibilità di inserire delle contropartite nell'affare. In particolare è stato fatto più volte il nome di Bove che potrebbe trovare nel Sassuolo la continuità necessaria. Di seguito le parole dell'allenatore dei neroverdi: “Negli attacchi dello spazio tra i nostri forse è il migliore. In campionato è tra quelli che lo fa meglio“.