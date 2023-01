Sassuolo, Dionisi: “Frattesi? Non ho paura di perderlo, i nostri migliori rimarranno”

Il centrocampista è stato accostato più volte ai giallorossi, ma l'affare è in stallo e il club emiliano non sembra intenzionato a cederlo

Il nome di Frattesi è stato accostato più volte alla Roma, il giocatore ha espresso più volte la volontà di indossare la maglia giallorossa. L'affare, però, è a un punto morto e difficilmente arriverà nella capitale in questa sessione di mercato. Dionisi, allenatore del Sassuolo, è intervenuto oggi ai microfoni di per chiarire la situazione del centrocampista. Queste le sue parole: "Futuro Frattesi? Almeno io non ho paura di perderlo sul mercato, poi questa è una domanda da fare ai dirigenti. Il club però ha le idee chiare e i nostri migliori giocatori resteranno al Sassuolo"