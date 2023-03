Sassuolo, Dionisi: “Fabbri ha arbitrato bene e con personalità”

Le parole del tecnico: "Non devo dire nulla sulla panchina della Roma, la partita l'avete vista anche voi"

Alessio Dionisi, ha parlato ai microfoni di Dazn, dopo la sfida con la Roma. Queste le sue parole:

DIONISI A DAZN

Prima di oggi la Roma aveva subito solo 5 gol, voi ne avete fatti 4."Siamo stati efficaci quando recuperavamo palla. Pensando da dove siamo partiti, i ragazzi stanno facendo qualcosa di straordinario. Un po’ in rammarico per com’è finita".

Sarebbe stato un altro Sassuolo con Berardi e Pinamonti al top per tutta la stagione? "Non penso sarebbe cambiato, siamo cresciuti come squadra. Abbiamo fatto cose positive e negative, ma non è facile. È un campo pesante, la Roma è pericolosa sulle palle inattive e noi siamo abituati a giocare palla a terra e con questo terreno non era possibile".

Siete la squadra con più gol in trasferta, ultimamente siete anche efficaci e propositivi… "Sono d’accordo, lavoriamo per questo. È una qualità dei giocatori riconoscere il momento e la situazione. Dobbiamo giocare sempre in avanti e non indietro a costo di perdere un pallone in più, soprattutto se le squadre ci affrontano come fa la Roma".

Laurientè sa come giocare a calcio, parte da un livello più alto di altri giocatori?"Sta migliorando, a giocatori così devi chiedere il meno possibile e metterlo in squadra. Deve trovare continuità, ma nell’uno contro uno è bravo. Per certi aspetti ricorda Boga, ma ha una conclusione più efficace e trovando più continuità potrebbe diventare ancora più forte".

DIONISI IN CONFERENZA STAMPA

Ho notato un Sassuolo che ragionava da big. Siete una squadra più matura?“Sicuramente piu consapevole. I risultati danno consapevolezza. Più matura no perché siamo mediamente giovani. Poi c’è qualcuno esperto porta lucidità. Qui non è facile giocare anche in 11 contro 10. Hanno avuto qualche calcio d'angolo e sappiamo quanto sono pericolosi in quello. Servono i ragazzi esperti per dare sicurezza. Il 4-3 ci lascia l’amaro in bocca perché la partita era finita e loro non riuscivano ad attaccare ma siamo molto contenti”.

Un suo giudizio su Fabbri e se ha avvertito la pressione della panchina della Roma?“Immagino tu abbia visto la partita quindi non ti devo dire nulla. L'arbitro ha arbitrato bene, con personalità una partita difficile in uno stadio importante”.

Vi siete ribellati a lottare per non retrocedere vista la vostra qualità tecnica.“Parliamo di valore tecnico ora che abbiamo tutti a disposizione. Prima di oggi i 3 davanti avevano giocato insieme 3 partite su 25. Si lamentano tutti degli infortunati ma noi non abbiamo la rosa doppia come le prime 7. Se oggi siamo questi è merito del percorso fatto. Voglio fare i complimenti ai ragazzi. Dobbiamo voltare pagina perché abbiamo una partita importante contro lo Spezia che fino a poco fa era davanti a noi. Non dobbiamo essere presuntuosi”.

Da gennaio date l’idea di essere più contenti nel giocare. Ha notato questa cosa nello spogliatoio? Gli acquisti vi hanno dato entusiasmo?“Sono andati via in 4 e ne sono arrivati 2. Ora siamo tutti e sono partecipi. La panchina incoraggia i compagni. Siamo una piccola realtà che si deve confermare ogni anno e se si cambia sempre non è facile. I giocatori bravi ci sono”

Sorpreso da Laurienté al primo anno in Serie A? “Non sono sorpreso. Può fare ancora di più non nei gol e negli assist ma nella continuità di prestazione nella partita. Ha dei momenti di latenza. Prendiamo il 2-1 perché lui non rientra e Zalewski infatti è solo. Se riuscirà a trovare ancora piu continuità sarà ancora più forte ma ce lo godiamo”.