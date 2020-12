Sassuolo, differenziato per Caputo e Defrel: in dubbio contro la Roma

Continua la preparazione del Sassuolo al match contro la Roma di domenica prossima. Gli uomini di De Zerbi hanno sostenuto oggi una doppia seduta di allenamento, come riporta il sito ufficiale dei neroverdi. A preoccupare il tecnico, che vuole riscattarsi dopo il brusco stop casalingo contro l’Inter, sono le condizioni precarie dei suoi. Come ieri, infatti hanno svolto lavoro differenziato Defrel, Chiriches e Caputo. Il nazionale italiano è ancora alle prese con la pubalgia che lo ha costretto a dare forfait nell’ultimo impegno di campionato. Tutti e tre i giocatori restano in dubbio in vista del match contro i giallorossi: un vero e proprio scontro diretto per le posizioni di vertice della classifica. Il Sassuolo infatti si è reso protagonista di un avvio di stagione esaltante che ha fruttato la bellezza di 18 punti in nove giornate.