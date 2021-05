Sassuolo, De Zerbi: “Il mio sogno è arrivare settimo”

Parla l'allenatore dei neroverdi: "Vorrebbe dire aver migliorato la stagione dell'anno scorso"

Il Sassuolo ha fermato l'Atalanta per 1-1 e ha regalato lo scudetto all'Inter. In attesa che si giochi Sampdoria-Roma, i neroverdi sono a -2 dai capitolini. Ne ha parlato Roberto De Zerbi a Sky Sport nel post partita: "Il mio futuro? Oggi se parlo di sogni, parlo di arrivare settimo. Vorrebbe dire aver migliorato la stagione dell'anno scorso. Il mio pensiero resta uguale, vedremo nelle prossime settimane". Nella gara delle 15:00 sono andati in vantaggio prima i nerazzurri con un gol di Gosens, mentre nel secondo tempo ha risposto Berardi. Un espulso per parte: nella prima frazione Gollini, mentre nella ripresa Marlon.