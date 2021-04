Sassuolo, Consigli: “Speriamo di andare a prendere la Roma”

Il portiere dei neroverdi parla della classifica: "Spero che la squadra con più benzina sia il Sassuolo e quella con meno la Roma"

Dopo la rimonta del Sassuolo contro il Milan, grazie alla doppietta del subentrato Raspadori, Andrea Consigli ha parlato ai microfoni di Sky Sport a proposito della posizione in classifica e del potenziale sorpasso sulla Roma: "Spero che la squadra con più benzina sia il Sassuolo e quella con meno la Roma, per andarli a prendere. Poi quello che accade più avanti in classifica non ci interessa. Noi speriamo di poter alimentare il nostro sogno". Domani alle 18:00 i giallorossi sono impegnati contro l'Atalanta all'Olimpico. Non sarà una partita semplice per una squadra che ha sempre faticato contro le big. Inoltre c'è tanto in palio, perché se i ragazzi di Gasperini dovessero vincere supererebbero il Milan in classifica.