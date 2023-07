Sassuolo, Carnevali: “Frattesi ha sempre avuto una preferenza per l’Inter”

L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato ai microfoni di Sky e ha ufficializzato la cessione di Frattesi all'Inter. Queste le sue parole: "È fatta per Frattesi all'Inter, ha firmato poco fa. Siamo contenti e non è stata facile. La trattativa è stata lunga e c'erano varie società, ma con l'Inter si è chiusa nel modo migliore, sia per noi che per il giocatore, che ha sempre avuto una preferenza per il club nerazzurro". Il centrocampista andrà a Milano e la Roma incassa quasi 10 milioni di euro grazie al 30% che deteneva sul cartellino.