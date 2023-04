Sassuolo, Carnevali: “Frattesi è ambito da tanti club. C’è anche la Juventus”

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida con la Juventus. Queste le sue parole su Frattesi: "Per Frattesi non sarà una partita facile, è ambito da vari club. Parlare di calciomercato è prematuro, ma l'interesse della Juventus c'è". Sul futuro dell'ex Roma ha parlato anche il dirigente della Juventus Calvo: "Parlare di un giocatore di un'altra squadra non mi sembra corretto, ma è ovvio che una squadra come la Juventus segua tutti i giocatori migliori, soprattutto se italiani".