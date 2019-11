Sassuolo, Caputo su Zaniolo: “Ha delle qualità assurde a livello fisico. Non mi stupisce quello che sta facendo”

Nicolò Zaniolo vive un momento di splendida forma con la maglia della Roma, con 5 gol segnati di cui 4 solo nelle ultime 6 partite tra campionato ed Europa League. Francesco Caputo, attaccante del Sassuolo, che conosce bene il classe ’99 con il quale ha condiviso due stagioni nella Virtus Entella, ha rilasciatoun’intervista a Sky Sport, confessando: “Per due anni ho giocato all’Entella insieme a Zaniolo a cui ho dato qualche consiglio. Si vedeva già che aveva un passo diverso, un’impronta diversa e i risultati lo stanno dimostrando. Sono contento per lui e per tutti i giovani italiani. Nicolò lo conosco benissimo, sembra un po’ strano, ma è un bravissimo ragazzo, un professionista serio, in allenamento dà sempre il massimo. Sinceramente non mi stupisce di quello che sta facendo. Ha delle qualità assurde a livello fisico. È tutto merito suo”.