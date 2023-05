Sassuolo-Bologna, ammonito Posch: salta la partita contro la Roma

Assenza pesante quella che Thiago Motta dovrà affrontare nel prossimo turno di campionato contro la Roma. Nel primo tempo di Sassuolo-Bologna, infatti, Stefan Posch è stato ammonito: l'austriaco era tra i diffidati e per lui scatterà la squalifica. Domenica alle 18 al Dall'Ara i rossoblù dovranno fare a meno del loro miglior difensore, autore di ben 5 gol in questa stagione. Un giallo che ha destato diverse proteste da parte del Bologna, in quanto estratto dall'arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi per un fallo 'normale'.